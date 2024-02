L'abbraccio collettivo di Traversetolo alla famiglia di Jonson, morto nel sonno a 14 anni: "Un dolore immenso"

Tutta la comunità di Traversetolo è sconvolta per la morte di Jonson Sulika, deceduto nel sonno nel corso della nottata tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio. Senza un perchè. La tragedia ha colpito una famiglia di origine albanese, che da anni viveva a Traversetolo, molto conosciuta in paese. Jonson frequentava l'ultimo anno della scuola media Manzoni. Quando ieri mattina la notizia ha iniziato a circolare in paese molti ragazzi non riuscivano a crederci. Sono entrati a scuola con la tristezza negli occhi, alcuni di loro sapevano già che Jonson non c'era più, altri sono stati informati dagli insegnanti. Il loro amico, il loro compagno non c'era più.

Nella giornata di ieri nell'abitazione della famiglia Sulika, che vive in una zona centrale del paese, si sono susseguite visite di persone che lo conoscevano. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto, per portare le condoglianze dell'Amministrazione comunale. E' stato anche deciso di posticipare tutte le manifestazioni legate al Carnevale, in programma per questo fine settimana.

La ricostruzione di quei momenti è drammatica: sarebbe stata la sorellina ad accorgersi che qualcosa non andava. Poi l'arrivo in pochi istanti dell'ambulanza e dell'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo, i tentativi di rianimazione sul posto e il decesso. Sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause della morte.