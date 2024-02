L'allarme di Friggeri, sindaco a Montechiarugolo: "Il centro migranti è un ghetto, va chiuso. Problemi di sicurezza e minori spariti"

"Il centro per migranti di Martorano va chiuso: è un ghetto, rischi in strada e minori spariti". Il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Friggeri, torna a criticare il centro per migranti aperto dalla Prefettura nell'agosto dell'anno scorso in un'ex fabbrica a Martorano. Nel corso di una diretta facebook, il sindaco ha elencato i problemi legati al centro parlando di un sistema che non ha nulla a che fare con l'accoglienza dei migranti ospitati all'interno di container in una zona che non ha collegamenti pubblici.

Il sindaco di Parma Michele Guerra ha detto che al momento non ci sono alternative e e che non ci sono problemi di sicurezza.