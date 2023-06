L’appello del sindaco di Montechiarugolo: “Aiutateci a trovare Luca, ha bisogno di prendere i suoi farmaci”

"Aiutateci a trovare Luca!". È l'appello lanciato da Daniele Friggeri, sindaco di Montechiarugolo, in merito alla scomparsa di Luca Ravera, avvenuta a Basilicagoiano il 13 giugno.

"Su autorizzazione della famiglia - si legge in un posto su Facebook- chiedo l'aiuto di tutti per trovare Luca Ravera uscito di casa a piedi martedì 13 giugno alle 11 e non rientrato nella sua abitazione a Basilicagoiano. È stato visto martedì mattina in via Emilia direzione Sant'Ilario D'Enza. Luca ha 57 anni, alto 1,75 di corporatura magra, ha capelli bianchi, porta gli occhiali da vista. Era vestito con jeans e felpa di colore bordeaux. Ha necessità urgente di assumere i suoi farmaci che non ha con sé. Chi avesse informazioni o lo avvistasse è pregato di contattare immediatamente Carabinieri al 112, con particolare riferimento alla caserma di Monticelli Terme, Comune di Montechiarugolo".