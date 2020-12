L'appello dell'Ospedale: "Festività particolari ma cura e attenzione si possono dimostrare sempre"

“Saranno festività particolari ma questo non ci impedisce di manifestare i nostri sentimenti nel rispetto delle misure di prevenzione che siamo chiamati tutti ad osservare. Lo possiamo fare nella vita di tutti i giorni, noi come medici e operatori sanitari lo dimostriamo quotidianamente nelle attività di cura che vengono svolte all'interno delle nostre strutture.ma questo non ci impedisce di manifestare i nostri sentimenti nel rispetto delle misure di prevenzione che siamo chiamati tutti ad osservare. Lo possiamo fare nella vita di tutti i giorni, noi come medici e operatori sanitari lo dimostriamo quotidianamente nelle attività di cura che vengono svolte all'interno delle nostre strutture”. Così Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in occasione della consueta distribuzione dei regali offerti da Fondazione Cariparma all’Ospedale dei Bambini per festeggiare Santa Lucia.

