L'appello della Lega: "Tep preveda abbonamenti gratis e scaricabili on line per gli under 14"

Tep preveda la modalità di richiesta on line per gli abbonamenti gratuiti degli under 14 residenti fuori dalla città di Parma e per gli abbonamenti scontati dei componenti delle famiglie in difficoltà.

A chiederlo è un'interrogazione dei consigliere della Lega Fabio Rainieri (primo firmatario) e Emiliano Occhi in cui si analizzano tutte le modalità di acquisizione degli abbonamenti Tep per i residenti dentro e fuori Parma e le difficoltà a cui, soprattutto gli under 14, stanno andando incontro. I due esponenti del Carroccio sottolineano, inoltre, come non ci sia stata la dovuta attenzione alle famiglie con problemi economici a causa del coronavirus.

Da qui l'atto ispettivo per sapere "per quali motivi Tep non ha previsto la modalità di richiesta on line degli abbonamenti extraurbani gratuiti agli under 14 non residenti nel comune capoluogo, se ritiene che le eventuali motivazioni addotte siano ragionevoli e se intende intervenire affinché tale azienda si attrezzi al più presto per consentire ugualmente la modalità di richiesta on line". Rainieri e Occhi chiedono poi all'amministrazione regionale "se non ritiene inopportuno che l’unica modalità di vendita degli abbonamenti scontati per i componenti delle famiglie in difficoltà non residenti nel capoluogo di provincia sia quella di recarsi presso gli sportelli aziendali di Tep e se intende intervenire affinché anche per questa particolare tipologia di utenti sia prevista la modalità di richiesta on line".