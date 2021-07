L'appello della Meschi: "Il Covid non è sparito"

La professoressa Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid del Maggiore, fa il punto sulla situazione al padiglione Barbieri, struttura che dall’inizio della pandemia, a febbraio 2020, è uno dei principali luoghi di cura per i pazienti Covid.

“Ad oggi – spiega Tiziana Meschi – sono 23 i pazienti Covid, tutti ricoverati al 3° piano del Barbieri. Il resto del padiglione sta tornando alla normalità e al momento abbiamo 103 pazienti ricoverati, di cui 24 lungodegenti. La ripresa è molto graduale ed è doveroso precisare che la patologia Covid non è affatto sparita. Le notizie che ci arrivano dal resto d’Europa devono farci tenere la guardia alta. Anche nei nostri comportamenti individuali, dall’uso della mascherina al chiuso e all’aperto in situazioni di assembramento, fino al distanziamento e all’igiene delle mani, troppo spesso dimenticata. Ma rispetto all’anno scorso, in questo 2021 abbiamo però un’arma in più: la vaccinazione. E’ per questo – conclude Meschi – che rinnovo l’appello per chi non l’avesse ancora fatto di prenotarsi per effettuare la vaccinazione. E’ davvero – e mi ripeto – la nostra arma in più quella che ci consentirà di affrontare la pandemia con maggiore tranquillità”.