L'appello di Alessia: "Caro smascherato, io rispetto le regole, tu?"

"Caro smascherato, sono io, quella che rispetta le regole, quella che prendi in giro perché ormai ha le orecchie a sventola a furia di tenere la mascherina per ore, quella che conosce persone considerate “soggetti a rischio” o che semplicemente ama i propri nonni". Inizia così la lettera che Alessia Naso, giovane studentessa del Liceo Bertolucci, indirizza a uno 'smascherato'. In realtà il suo appello è rivolto a tutti coloro che non rispettano le regole, che le ignorano, che se ne infischiano. E che insultano. Perché Alessia è stata riempita di insulti, via social. E' l'ultima moda dell'ignoranza, difficile da combattere. E lo smascherato, in ordine di tempo, è l'ultimo dei soggetti più pericolosi.

"Ti scrivo - dice Alessia nella sua lettera - perché ti vedo entrare in luoghi pubblici tranquillo, senza mascherina, senza igienizzare le mani, senza tenere il metro di distanza da chi ti sta aspettando, che, al contrario, hai appena salutato con un caloroso abbraccio. Mi fa piacere vedere che non sei stato in alcun modo toccato da questa situazione. Mi fa piacere sapere che nessun tuo conoscente ha, o ha avuto, niente a che fare con questa pandemia, che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta. Sai cosa non mi fa piacere però? Il fatto che, probabilmente non avendo mai sentito vicino a te questo virus, ti disinteressi della salute degli altri".

"Infatti - prosegue nella lettera la studentessa - molte persone non condividono il tuo punto di vista, ma, al contrario, del Coronavirus hanno paura. Questa gente soffre sentendo il numero dei contagi che incrementa ogni giorno e molti di loro, a tua insaputa, hanno dovuto lottare con il virus o sostenere, da lontano, qualche conoscente risultato positivo. Tuttavia c’è anche un’altra categoria di persone che ne è spaventata. Infatti, in tutto il mondo, c’è un’altissima percentuale di popolazione che, risultando positiva al tampone, dovrebbe prepararsi a non rivedere più il nonno cardiopatico, la zia, che da sempre ha dei problemi al sistema immunitario, e chissà chi altro. Se continua così, secondo l’Istituto superiore della Sanità, non andrà tutto bene".

"Per evitare questi danni, come afferma Carlo Verdelli sul Corriere della sera, servono regole semplici e non derogabili, la determinazione nel farle rispettare, e un’obbedienza civile che si era manifestata, salvando vite e reputazione dell’Italia, nella scorsa primavera, ma che adesso sembra essersi dissolta, con la stessa rapidità con cui era miracolosamente comparsa, dal commovente popolo dei balconi alla solidarietà generale per medici e infermieri in prima linea".

Chiude con una preghiera: "Quindi ciò che serve ora non è sostegno ma ubbidienza e l’unico modo che abbiamo per migliorare la situazione è rispettare l’obbligo dell’utilizzo della mascherina, la stessa mascherina che tu non indossi perché scomoda". E una domanda: "Ma pensa bene alla risposta a questa domanda: sei davvero così egoista da permettere a chi ti sta vicino di rischiare la vita o avere dei danni permanenti, semplicemente perché tu non rispetti le norme di sicurezza? Volevo concludere facendoti notare una cosa: se questa lettera in qualche modo ti ha dato fastidio rileggila, perché probabilmente il destinatario sei proprio tu. Un abbraccio virtuale. Alessia Naso".

fonte: https://magazine.liceoattiliobertolucci.org/