"Parma e l'Emilia Romagna in zona rossa fino a dopo Pasqua"

"Il picco della terza ondata sembra attenuarsi". Guarda avanti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che in un post sui social sottolinea i dati in calo (ma restano ancora molto alti i ricoveri e purtroppo i decessi) in Emilia-Romagna.

"Oggi in Emilia-Romagna l'Rt regionale è sceso intorno a 1: era a 1,18 nella rilevazione settimanale di venerdi' scorso, a 1,34 due settimane fa all'ingresso dell'intera regione in zona rossa. Un andamento - confida il presidente - che contiamo possa avere effetti sui reparti ospedalieri nei prossimi giorni. Nel frattempo, è indispensabile proseguire a rispettare le regole. Ma una cosa su tutte è fondamentale: vaccinare di piu'".

E lo si farà promette Bonaccini rilanciando le novità illustrate oggi dal suo assessore alla Sanità Raffaele Donini, "perché ci arriveranno oltre 600.000 dosi ad aprile. Si tratta di un quantitativo superiore a quello dei mesi scorsi, caratterizzati da tagli e ritardi inaccettabili nelle consegne. Per questo aumentiamo i punti vaccinali: saranno 124 in Emilia-Romagna, dislocati in tutte le province".

Bonaccini conferma dunque la scelta di "accelerare le vaccinazioni per gli over 80, compresi quelli con appuntamento dopo il 15 aprile", visto che le "minori dosi disponibili avevano richiesto un allungamento delle agende". Gli anziani "non dovranno fare nulla: verranno contattati dalle loro aziende sanitarie per anticipare l'appuntamento". Ma anche sulla fascia d'eta' 75-79 anni "vogliamo andare piu' veloci e iniziare presto a programmare le vaccinazioni per quella immediatamente inferiore, cioè 70-75enni".

Altro obiettivo elencato da Bonaccini, è "consegnare ai medici di base le 90.000 dosi di AstraZeneca in arrivo da inizio aprile per completare le somministrazioni al personale scolastico e vaccinare i caregiver". Infine, la Regione vuole "arrivare a 20.000 vaccinazioni al giorno, dalle 14-15.000 di media attuali, già con le nuove dosi in arrivo. Per poi poterle triplicare quando aumenteranno ulteriormente le consegne di vaccini".

L'indice Rt si abbassa, ma deve rimanere alta l'attenzione. "Il Dpcm ha le sue regole, quindi occorrono due settimane di permanenza, come dati, nella zona più leggera rispetto a quella in cui ci è e noi non siamo in questa condizione perché l’incidenza è ancora alta". Così l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, nel corso di una videoconferenza stampa rispondendo ai cronisti in merito alla possibilità che l’Emilia-Romagna resti in zona rossa fino a dopo le festività pasquali. "Fino a che non si alleggeriscono i reparti consigliamo la massima prudenza e la permanenza delle misure di contenimento. Non è che ci auguriamo di rimanere sempre in zona rossa, ma ci auguriamo che si alleggerisca la curva dei contagi e di vedere alleggerita la situazione dei reparti ospedalieri e dei decessi. Prima ciò avviene, prima torneremo a una condizione di minori restrizioni. Questo lo decide il Dpcm del Governo e non certamente noi". Le Regioni "e per fortuna che noi lo abbiamo fatto, possono eventualmente stabilire zone con maggiore livello di restrizione e non il contrario. Credo che alle Regioni spetti eventualmente di condividere con gli enti locali e assumersi la responsabilità di maggiori restrizioni".