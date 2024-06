L’Esercito arriva in Pilotta

Dopo la stazione, un nuovo presidio dell'esercito arriva per il controllo delle zone del centro, spesso luoghi di aggregazione di giovani che danno sfogo alla loro intemperanza soprattutto nel week end. Va da sé che dopo la chiusura delle scuole, ci sia più tempo libero per gli adolescenti che possono rappresentare un motivo di preoccupazione maggiore. Cosi, dopo la presenza fissa in stazione, durante il giorno, i militari arrivano in Pilotta per coprire la fascia oraria che va dalle 19 alle 7 del mattino. Tutti i giorni per 12 ore.