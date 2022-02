L’ultima gara di Walter Belli, morto a 41 anni

Walter Belli si è spento a 41 anni. Dopo sette trascorsi su una sedia a rotelle per un grave incidente in bici, le sue condizioni si erano aggravate parecchio. A Bardi, dove viveva l'ex campione di dowhnill, l'aria è pesante. La comunità si stringe attorno alla famiglia che, dopo l'incidente che ha reso tetraplegico Walter, lo ha visto lottare con tutte le sue forse per affrontare una vita diversa rispetto a quella che l'atleta aveva affrontato fino a li. "Era un giorno come tanti - scrive sul suo sito Belli - era un’uscita di lavoro in bici come tante, adrenalina e divertimento. Poi un malore, la caduta, il buio. Era il 12 ottobre 2014, quando sono caduto dalla bici e mi sono ritrovato in un letto di ospedale. Ho riaperto per la prima volta gli occhi dopo due settimane di coma farmacologico per capire che non ero più la stessa persona e avevo davanti una vita che non mi sentivo mia".

Secondo al Guinness World Record MTB Downjump Atleta Red Bull (dal 2001al 2006), atleta nazionale italiana mtb (dal 2001al 2006) e PluriCampione Italiano Bike Trial (dal 2001 al 2006), la vita di Belli è cambiata nell'ottobre 2014, mentre era in sella alla sua mtb da Dh ed era all’apice di una carriera densa di successi ed esibizioni, una persino al cospetto del Papa.

"Più di un anno di degenza in ospedale - scriveva sul suo sito - svariati arresti cardiaci, operazioni e tanto impegno, fisico e soprattutto psicologico. Dovevo ritrovare la mia 'velocità perfetta', quella che credevo di avere finalmente trovato e che poi pensavo di aver improvvisamente perso in una caduta. Oggi mi sento un guerriero che vi vuole raccontare attraverso il suo diario e i suoi progetti, come tutti i giorni lotta per volare alto alla continua ricerca della sua 'velocità perfetta' e per portare avanti la sua nuova mission, quella di essere di ispirazione e supporto agli altri".