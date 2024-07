La bici rubata è in via Repubblica e il proprietario la riconosce: i carabinieri denunciano 38enne straniero

Aveva acquistato una bici MBM nuova di zecca e dopo nemmeno un mese, verso la fine di giugno u.s. gli era stata rubata, non aveva ancora fatto la denuncia ed ecco che la riconosce, con in sella un ragazzo sconosciuto. Chiama i Carabinieri che intervengono e recuperano il mezzo.

Alcuni giorni fa una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, su attivazione della Centrale Operativa, interveniva in via Repubblica in quanto un cittadino riferiva di avere notato un giovane in sella ad una bici che riconosceva senza ombra di dubbio come sua, in quanto l’aveva personalizzata e che gli era stata rubata poco prima.

Giunti sul posto, i militari individuavano il giovane a bordo della bici e dopo averlo fermato procedevano al suo controllo. Il mezzo sul quale era stato sorpreso corrispondeva pienamente con quello descritto dalla vittima che raccontava nei minimi dettagli tutte le migliorie fatte alla sua MBM, ma che però non potevano essere riscontrate in quanto non aveva ancora sporto denuncia. A questo punto il proprietario della bici, mostrava lo scontrino d’acquisto, tagliando la testa al toro.

Il 38enne straniero fermato in sella alla bici veniva accompagnato in caserma dove alla luce delle risultanze investigative veniva denunciato perché ritenuto il presunto responsabile del reato di ricettazione e la bici restituita al legittimo proprietario.