La bravata costa cara: nel portabagagli mentre l'auto riparte, cade e batte la testa

Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma a causa di una violenta caduta sull'asfalto vicino a casa. È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 28 maggio nella zona residenziale a San Polo, dove sono intervenuti il 118 e anche i carabinieri. Da una prima ricostruzione della dinamica, poco prima delle 20 l'adolescente sarebbe rimasto seriamente ferito per colpa di una sorta di bravata: pare infatti che il padre lo abbia fatto salire a bordo della propria auto - un'Alfa Stelvio - nel vano portabagagli, lasciando il portellone del suo Suv aperto. Abitando lì vicino, infatti, è possibile che si trattasse di una sorta di passaggio "improvvisato" in auto verso casa, quasi per fare una piccola trasgressione o goliardia. Il 15enne però, come l'auto è ripartita, è caduto fuori dal vano aperto, battendo la testa violentemente sull'asfalto. Fortunatamente il giovane non avrebbe perso conoscenza, ma ha riportato un serio trauma cranico ed è stato quindi trasportato in volo d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma. Non sarebbe in pericolo.