Corsa ai regali l'ultimo week end prima del blocco: folla in centro storico

Già dalle ore centrali della giornata di oggi, sabato 19 dicembre, a Parma, in centro storico tantissimi cittadini si sono riversati nei negozi per ultimare gli acquisti natalizi e per effettuare le ultime spese nei negozi, prima della zona rossa che scatterà, anche nella nostra città, a partire da giovedì 24 dicembre. Nel pomeriggio, poil, la folla si è intensificata e si stanno creando diversi punti di assembramento, con alcune persone che non indossano la mascherina o che la indossano non correttamente. Se le misure di sicurezza contro il contagio da Covid-19 all'interno degli esercizi commerciali sono rispettate non è così per le code che si formano all'esterno dei negozi.

Gallery