La droga per i detenuti nascosta nella nutella: sequestrati 28 grammi di hashish

La droga diretta ad alcuni detenuti del carcere di Parma era nascosta all'interno di un vasetto di nutella, abilmente celata grazie ad un contenitore di plastica, ma i poliziotti della penitenziaria sono riusciti ad individuare la droga e a sequestarla. In totale gli agenti hanno trovato 28 grammi di hashish che, se fosse entrata all'interno delle celle, avrebbe alimentato un traffico interno di sostanze stupefacenti tra i detenuti delle varie sezioni. I poliziotti sono riusciti però a scovarla nel corso di un minuzioso controllo. Non è la prima volta che i poliziotti riescono ad intercettare droga diretta alle persone detenute in carcere.