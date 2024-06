La fuga dal Camerun, l'inferno nel barcone e la gioia della figlia: Randy è libera

Randy (nome di fantasia) è partita dal Camerun, ha attraversato il deserto e il mare, è arrivata in Italia dopo anni di violenza ed è stata raggiunta tre anni fa da sua figlia. "Parma è accogliente, è la mia città. Sono qui, vivo bene, ho un lavoro a tempo indeterminato ma non mi vogliono affittare una casa più grande. Mi servirebbe". La sofferenza si può lasciare alle spalle, oggi è tempo di sorridere per lei e la sua bambina.