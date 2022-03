La Lega: "Liberiamo il San Leonardo dalla paura e dal degrado"

"La Lega vuole San Leonardo più sicuro e pulito, libero dalla paura e dal degrado". Lo ha dichiarato Sabrina Alberini, referente provinciale della Lega di Parma, a seguito del banchetto che il movimento del Carroccio ha tenuto sabato mattina nel quartiere a nord del centro di Parma. "Con le nostre iniziative stiamo incontrando tantissmi cittadini che ci evidenziano la situazione allarmante di questo quartiere dove si ha paura ad uscire di casa la sera e in cui proliferano lo spaccio di droga e altri episodi di criminalità - ha proseguito la dirigente leghista - Abbiamo tutta una serie di idee per migliorare la sicurezza in questo quartiere che esporremo nella conferenza stampa con una iniziativa pubblica sabato 2 aprile al Parco dei vecchi Mulini. Più Lega Più Parma vuole dire dare più sicurezza e decoro".