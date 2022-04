La Lega: "Per il Viminale Parma è a elevatissima incidenza criminalità, in arrivo oltre 620mila euro per la videosorveglianza"

È stata approvata la graduatoria che assegna a 416 comuni i 27 milioni di euro stanziati per il 2021 dal decreto sicurezza dell’ex ministro Salvini per progetti di videosorveglianza urbana.

"La sicurezza è da sempre una priorità della Lega - scrivono i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari -. Anche il Comune di Parma, che viene definito dal ministero dell’Interno a ‘elevatissima incidenza di criminalità’ e altri 17 comuni del Parmense, qualificati con livelli minori di criminalità, riceveranno complessivamente oltre 620mila euro di cofinanziamento per i loro progetti di videosorveglianza anche con telecamere Ocr ‘intelligenti’, in grado di leggere le targhe delle auto".

Continuano i parlamentari: "Il capoluogo riceverà 157mila euro, Langhirano 91.200, Fontanellato 50mila, San Secondo Parmense 45mila, Noceto 40mila, Collecchio 36.500, Soragna 26.500, Fontevivo 25mila, Albareto 22mila, Corniglio 21mila, Traversetolo 18mila, Borgotaro 18mila, Neviano Arduini 15mila, Calestano 14mila, Busseto 12mila, Tizzano Val Parma 11.500, Bore 11mila e Montechiarugolo 9mila. Un investimento utile per migliorare la sicurezza dei cittadini, sostenere l’operato delle Forze dell’ordine, nel controllo del territorio e nel contrasto della criminalità. Il primo Decreto Sicurezza di Matteo Salvini del 2018 aveva previsto contributi annuali per la videosorveglianza e, dopo i 27 milioni appena assegnati, quest’anno sono previsti altri 36 milioni a beneficio dei sindaci, delle amministrazioni locali e dei cittadini, grazie anche alla costante attenzione e all’impegno del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per rispondere alle esigenze delle comunità e dei territori".