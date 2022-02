La lite per una sigaretta degenera in rissa: cinque condanne

Una lite per una sigaretta, tra fumatori e non fumatori, davanti al Parma Retail era finita in rissa e, quasi quattro anni dopo, il giudice, ha diposto la condanna di cinque persone per rissa ed ha invece dichiarato il non luogo a procedere per quanto riguarda le denunce e controdenunce per lesioni. L'episodio, che risale al marzo del 2017, aveva coinvolto una famiglia tunisina, composta da un 55enne, una 52enne e il figlio 21enne e due uomini, un 34enne di Fidenza e un 52enne di Parma.

Dopo che uno dei due si era acceso una sigaretta la famiglia ha iniziato a protestare: dalle parole e gli insulti si è passati ai fatti. Calci, pugni e spintoni che hanno coinvolto i due uomini, oltre alla donna di 52 anni e il giovane 21enne. Dopo i referti medici cinque dei partecipanti hanno presentato denunce e controdenunce. Il giudice ha deciso di non procedere per le lesioni ma ha condannato tutti per rissa. Dovranno pagare 300 euro a testa.