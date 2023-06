"La 'ndrangheta è proiettata nel nord Italia e all'estero"

"Questa indagine è paradigmatica di ciò che oggi rappresenta la 'ndrangheta per la pericolosità che ha raggiunto e per le capacità di gestire lucrosissime attività di impresa''. Così il comandante dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto, a margine della conferenza stampa che si è tenuta nella Procura di Catanzaro, sull'operazione di oggi con oltre 40 arresti e 100 indagati. ''Questo l'ha portata a controllare attività di impresa in vari settori dell'economia - ha aggiunto Angelosanto - non solo in provincia di Crotone e in Calabria ma anche in altre regioni come in Lombardia, a Milano, in Emilia Romagna a Parma, nel Veneto a Verona. Inoltre si è proiettata anche all'estero, con imprese, attività commerciali, di esportazione o di ristorazione in Germania e in Austria dove sono state anche eseguite misure cautelari che la Procura della Repubblica di Catanzaro ha richiesto di internazionalizzare. L'indagine - ha detto ancora il comandante dei Ros - è paradigmatica anche per i rapporti collusivi con la pubblica amministrazione che vengono costantemente ricercati, con rapporti corruttivi o attraverso lo scambio elettorale politico mafioso perché l'interesse è reciproco''.