La Polizia di Stato festeggia S. Michele Arcangelo con i pazienti dell'Ospedale dei Bambini

In occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, stamattina alle ore 9.00 il Questore di Parma Massimo Macera, e i poliziotti della Questura di Parma, hanno incontrato i bambini ricoverati presso i reparti pediatrici dell’Ospedale dei Bambini.

Ai piccoli è stato donato lo zainetto della Polizia di Stato con all’interno quadernoni, colori e album da colorare, per offrire ai loro un momento di gioia e svago e testimoniare come la Polizia di Stato, non sia solo sinonimo di prevenzione e repressione di reati, ma anche umanità, solidarietà e vicinanza.

“E’ questa la Polizia che mi piace. Mi riempie il cuore di gioia riuscire a regalare un sorriso ai più piccoli e a tutti coloro che a volte si sono trovati in difficoltà nella propria vita. A loro e alle loro famiglie va tutta la vicinanza della Polizia di Stato. La nostra presenza qui oggi è anche questo: noi ci siamo, e siamo con voi che affrontate con tanto coraggio e forza questo momento particolare della vostra vita. Un grazie per il lavoro svolto e per il costante impegno va al Direttore Fabi, ai Primari dei reparti, ai medici e agli infermieri sempre in prima linea”.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera – Universitaria di Parma dr. Massimo Fabi ha così commentato “Esprimo grande soddisfazione per questa amicizia che si rinnova, testimonianza di una vicinanza degli uomini e delle donne della Polizia di Stato al personale e ai pazienti dell’Ospedale dei bambini che ci stimola a fare sempre meglio il nostro lavoro per assistere e curare i nostri piccoli pazienti che sono il futuro della società”

Nella ricca giornata di oggi a partire dalle ore 09.00 in Piazza Garibaldi è stato predisposto uno schieramento dei mezzi della Polizia di Stato, ospite d’onore: la Lamborghini Huracan.

Era anche presente una Pattuglia a cavallo e un team di cinofili antiesplosivo. Alle Ore 10.30 inoltre in Piazza della Steccata è stata realizzata un’iniziativa di prossimità con due scolaresche dell’Istituto Comprensivo Ferrari di Parma, e a seguire alle ore 11.00 nella Basilica della Steccata si è tenuta la celebrazione della SS. Messa officiata da S.E. Enrico SOLMI e dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Bernard in onore del Patrono della Polizia di Stato San Michele Arcangelo.

Al termine della celebrazione religiosa, in Piazzale della Steccata il Questore Dott. Massimo Macera ha consegnato gli attestati premiali al personale che si è particolarmente distino in servizio e ha altresì le medaglie di commiato al personale posto in quiescenza.

I premiati:

Sostituto Commissario della Polizia di Stato Ledis Fontana – Lode- per l’ispettore Fontana ritirano il premio le figlie Shlyla e Alisi “evidenziando capacità professionali coordinava un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto i componenti di un sodalizio criminale dedido alla perpetrazione di furti ai danni di aziende ed esercizi commerciali.” Parma 26 novembre 2017

Ispettore Troise Vincenzo– Lode

Evidenziando elevate capacità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di due individui, legati dal vincolo di parentela, responsabili di duplice omicidio. Parma 22 agosto 2017

Vice sovrintendente Chiappini Carlo, Assistente Capo Coordinatore Droghini Massimiliano- Lode

Evidenziando spiccate capacità professionali, portavano a termine una laboriosa attività di indagine che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di un cittadino albanese responsabile di una lunga serie di rapine ai danni di sale scommesse.