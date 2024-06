La polizia esegue due provvedimenti di espulsione

A seguito dell’intensificazione dei servizi controllo del territorio ad opera del personale della Questura di Parma, nel corso della settimana, sono stati adottati ed eseguiti 2 provvedimenti di espulsione nei confronti di un cittadino tunisino ed un cittadino nigeriano, risultati irregolari sul territorio nazionale.

Nello specifico, nella giornata di mercoledì, il personale dell’ufficio Immigrazione, ha provveduto a notificare un provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Parma, ad un cittadino tunisino, gravato da diversi precedenti, che era stato fermato da personale delle volanti nell’ambito dell’attività di controllo del territorio per poi risultareirregolare sul territorio nazionale a seguito del rigetto della sua richiesta di protezione internazionale.

L’uomo è stato accompagnato dal personale della Questura al CPR di Palazzo S. Gervasio per la successiva esecuzione del provvedimento di espulsione.

Nella mattinata di ieri, invece, il personale dell’Ufficio Immigrazione ha dato esecuzione, mediante accompagnamento al CPR di Palazzo San Gervasio (Pz) ad un provvedimento di espulsione emanato nei confronti di un cittadino nigeriano 33enne scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di Parma, dove si trovava detenuto in quanto destinatario di una condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale in quanto destinatario di un rigetto di permesso di soggiorno emesso dal Questore di Parma all’inizio del mese, tenuto conto della sua pericolosità sociale.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma, ha provveduto ad accompagnarlo presso il CPR di Palazzo San Gervasio per la successiva esecuzione del provvedimento di espulsione.