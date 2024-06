La Polizia Locale celebra il suo 203° anniversario

La Polizia Locale di Parma ha celebrato questa mattina, nella sala del Consiglio Comunale, il 203° anniversario della Fondazione del Corpo. Al momento hanno preso parte il sindaco Michele Guerra, l'Assessore alla Legalità Francesco De Vanna, il Comandante della Polizia Locale Enrico Usai, insieme a tanti rappresentanti del Corpo e alle massime autorità civili e militari della città. Nel corso della celebrazione sono stati consegnati anche gli encomi del Sindaco e gli elogi del Comandante per celebrare chi, nel corso dell’anno si è distinto per operazioni particolarmente impegnative e complesse, come lo sforzo per supportare la popolazione romagnola colpita dall’alluvione o l’arresto di una banda che, girando con esplosivi e attrezzi da scasso, mirava a svaligiare dei bancomat. Il Comandante Enrico Usai ha tratteggiato un bilancio relativo ai dati dell'anno passato, ponendo l'accento sull'importante potenziamento del Corpo voluto dall'Amministrazione Comunale attraverso l'acquisizione, negli scorsi mesi, di oltre 40 nuovi Agenti che stanno completando l'iter formativo e che prossimamente saranno pienamente operativi. Un rafforzamento importante per l'impegno quotidiano portato avanti dalla Polizia Locale che, anche l'anno scorso, nonostante il personale ridotto, ha effettuato un numero di controlli sul territorio invariato rispetto al passato, grazie alla professionalità e dedizione degli Agenti.

“‘Celebriamo oggi – ha dichiarato il Sindaco Michele Guerra - i 203 anni della Polizia Locale: una occasione per fare il punto sul lavoro svolto, ma soprattutto per ringraziare tutto il Corpo, fatto di Agenti che quotidianamente hanno cura dei cittadini e del territorio. La cura nei confronti della Comunità rappresenta infatti un elemento fondamentale nell’ambito del grande tema della sicurezza, che condividiamo con le altre Forze dell’Ordine. ‘Cura’ significa vicinanza e attenzione costante ai cittadini per far loro percepire uno stato di sicurezza sempre maggiore. Per fare questo stiamo rafforzando il Corpo di Polizia Locale in modo consistente: oltre 40 nuovi Agenti ne sono entrati a far parte e stanno prendendo servizio sul territorio. Oggi diamo loro il benvenuto e omaggiamo la storia e il presente della Polizia Locale che merita l’attenzione e la riconoscenza non solo della politica ma di tutta la Città”.

"L'impegno e la dedizione della Polizia Locale di Parma – ha detto l'Assessore alla Legalità Francesco De Vanna - sono fondamentali per garantire la sicurezza di prossimità della nostra comunità. La celebrazione di oggi è un momento importante per riconoscere il lavoro straordinario delle donne e degli uomini del Corpo, che nonostante le difficoltà, hanno saputo mantenere alti standard di professionalità e di servizio. Il potenziamento del Corpo è un segnale di attenzione che, in questa misura, non si vedeva ormai da molti anni, e che non ha pari in Regione Emilia Romagna. In questo modo potremo rafforzare il progetto degli Agenti di Comunità e mettere le basi per la sua estensione anche ad altri quartieri. Esprimo un ringraziamento sincero al Comandante Usai per aver ristabilito con chiarezza le regole di comportamento, uguali per tutti, e per aver tracciato il percorso dello sviluppo futuro della Polizia Locale."