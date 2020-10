La polizia sequestra e restituisce una bicicletta da corsa da 2.500 euro

Nel corso di questa settimana i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma hanno sequestrato e restitutito al legittimo proprietario una bicicletta da corsa, in alluminio e carbonio, marca Colnago, modello CLXevo del valore di 2.500 euro. Nel corso di un servizio di controllo nel quartiere Spip, infatti gli agenti hanno notato un’auto che risultava sospetta per la sua presenza in orario notturno nelle vie del quartiere industriale. Fermato il mezzo, senza più nessuno a bordo, gli agenti hanno approfondito il controllo e sui sedili posteriori dell’auto hanno trovato alcuni attrezzi da scasso ed una bicicletta bianca in carbonio, che era stata rubata. Le indagini, che si sono concentrate sulle caratteristiche del mezzo e su alcuni suoi segni distintivi, hanno permesso di risalire al furto. La bici era stata infatti rubata nella stessa nottata nella vicina via Colombo. La bicicletta è stata poi restituita al legittimo proprietario.

