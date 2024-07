La Polizia Stradale di Parma incontra i ragazzi

L’Associazione sportiva dilettantistica “U.S. ASTRA” con sede a Parma, ha organizzato, a partire dal 24 giugno c.a., un’iniziativa multidisciplinare riservata a ragazze e ragazzi con un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, nella quale è prevista l’alternanza tra momenti di sport e gioco con interventi degli esperti della Polizia Stradale.

L’attività si è svolta attraverso due incontri. Il 25 giugno personale della Sezione Polizia Stradale di Parma ha incontrato circa 20 ragazzi ai quali sono state illustrate nozioni di educazione stradale e le principali norme di comportamento utili agli utenti della strada per poter viaggiare, con ogni mezzo, in totale sicurezza e nel rispetto delle regole. Gli argomenti trattati hanno catturato l’attenzione dei giovani che si sono dimostrati partecipi e curiosi formulando agli agenti anche specifiche domande riguardo dubbi o cattive abitudini tenute sulla strada. Nei giorni seguenti, i ragazzi hanno visitato i locali della Sezione Polizia Stradale di Parma visitando la sala operativa, centro di un coordinamento delle pattuglie, e vedendo da vicino i veicoli in uso alla Polizia Stradale.