La solidarietà di Uiltrasporti: “Oltre la mamma e suo figlio ferito anche un operatore in servizio sul treno”

Uiltrasporti Emilia Romagna a nome del segretario Generale Fabio Piccinini e di tutta la struttura sindacale esprime la propria solidarietà sull'incidente ferroviario nei pressi di via Toscana. "A seguito dell’incidente ferroviario che si è verificato questo pomeriggio all’altezza di via Toscana a Parma, che vede coinvolti un treno passeggero e un treno merci, la segreteria regionale della Uiltrasporti Emilia Romagna, nella persona del segretario generale Fabio Piccinini, esprime solidarietà al personale coinvolto e in particolare ai feriti, fra questo un operatore, in servizio su uno dei treni, una mamma e suo figlio. Non è tempo per le polemiche, ci sarà sicuramente un indagine seria, nel frattempo siamo preoccupati perché con l’attuale tecnologia ferroviaria tutto questo non doveva succedere, speriamo e ci auguriamo che al più presto si faccia chiarezza sull’accaduto. Nel mentre espiriamo solidarietà al personale coinvolto".