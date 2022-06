La statale 523 del 'Colle di cento croci' ad Albareto chiusa per un incidente

A causa di un incidente, la strada statale 523 “ del Colle di Cento Croci” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 32,500 in località Albareto, in provincia di Parma. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale. Non si registrano feriti

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, la rimozione dei mezzi incidentati e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Le deviazioni sono segnalate.