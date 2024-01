La Stazione di Borgo Taro sotto un metro d'acqua: intervento risolutivo del 115

Lavoro per i vigili del fuoco di Parma questa mattina all'alba. Una squadra con un mezzo d'appoggio è partita dalla caserma di via Chiavari dopo la segnalazione di un principio di incendio. Da una cantina di una delle abitazioni di via Olivieri proveniva del fumo. Problema risolto senza conseguenze per gli abitanti della palazzina. A Borgo Taro, a causa dell'abbondante pioggia che continua incessante dalla scorsa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per sgomberare i locali della Stazione Ferroviaria che avevano accumulato circa un metro d'acqua al loro interno. Dopo l'intervento del 115, i locali sono tornati agibili, tornando a funzionare normalmente.