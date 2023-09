La stoccata di Pecchia: “Mercato? Mi aspettavo uno sforzo in più”

"Mi sarei aspettato uno sforzo in più in mezzo sul mercato per chiudere un buco in mezzo al campo, che ci avrebbe dato maggiore scelta". Fabio Pecchia verso la fine della conferenza stampa post derby torna a parlare di mercato. Lo fa andando dritto al punto, per sottolineare quella che secondo lui è una mancanza nella pur ampia rosa del Parma. La partita con la Reggiana è appena terminata, il suo Parma non ha vinto e questa, visto l'inizio splendido dei suoi, rischia di diventare una notizia. Ma di sicuro fa più rumore la sottolineatura del tecnico che si aspettava per lo meno un centrocampista. Il campionato è lungo, lui conosce le insidie della Serie B, avendola vinta due volte alla guida di Hellas Verona e Cremonese. Sa che non bisogna lasciare nulla al caso ma agire calcolando anche gli imprevisti limitando il margine d'errore. Al tecnico serviva un vice Estevez, il fatto che non sia arrivato un po' lo ha infastidito, si capisce dalla risposta: "Chi lo sostituirà quando mancherà? Stimoleremo la fantasia".