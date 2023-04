La testimonianza: "Trovare cocaina è facilissimo. A Parma basta un messaggio whatsapp"

"Un paio di notti fa ho perso sangue dal naso. Devo averne tirata su troppa". C. è un tossicodipendente, fa uso di cocaina da anni, non vuole dirci quanti. Se lo vedi non diresti mai che si droga. Ha la faccia pulita, i capelli a posto e un abbozzo di sorriso che nasconde una profondissima malinconia. Cerca di combatterla con la cocaina: "Posso dire che mi aiuta, per il momento. Mi dà forza, ma ho sentito tante brutte storie sulla coca. Ormai credo di esserci dentro. Come le dicevo, l'altra mattina mi sono svegliato con il naso sanguinante. Deve essersi rotto qualche capillare. Ho un po' paura".

C. perché non si fa aiutare?

"Da chi? I miei genitori non lo sanno anche se cominciano a sospettare".

Da un medico, si rivolga a degli specialisti.

"Ci ho pensato, ma provo vergogna".

I suoi amici?

"Mi dicono sempre di andare da qualcuno, sentire uno specialista, parlare con uno psicologo. Parlarne a casa. Ma ci vuole coraggio".

Quanta cocaina utilizza durante una giornata?

"Abbastanza, se la giornata è particolarmente pesante a lavoro ne uso tanta durante e dopo. Mi fa sentire più forte ma so che quando finisce l'effetto arriva un down che ti butta giù".

Che lavoro fa?

"Preferisco non dirlo: Parma è piccola e in questo ambiente ci si conosce quasi tutti. Lavoro in ufficio, se la faccia bastare come risposta".

Dove compra la droga?

"Trovare cocaina è facilissimo. A Parma basta un messaggio whatsapp e la recuperi. Se vai in una delle vie ben conosciute puoi comprarla e, se conosci il giro giusto, puoi trovarla anche nei locali. Io non mi drogo con la roba di strada, diciamo così... ".

E dove la prende?

"Ripeto: se hai un giro giusto non devi neanche uscire di casa. Il tuo pusher ti segue ovunque. Adesso la cocaina ha dei costi accessibili".

Quanto paga per drogarsi?

"Dagli 80 ai 100 euro a grammo. Più è pura e più costa".

Come ha cominciato?

"Io ho iniziato a usare cocaina durante una festa. Ero con degli amici, si comincia sempre pensando di non continuare, di poterla dominare da subito. Ma spesso finisci per essere dominato. Altro che gioco. All'inizio mi sentivo bene, ripeto: mi dà forza ma so anche che mi sta logorando".

Adesso come si sente?

"Mah, non saprei dirle. Parliamo normalmente, vede? Lavoro, ma sento spesso l'esigenza di farmi una striscia. Io lo so che ci sono rimasto dentro, ma so che devo uscirne in fretta. Posso ancora salvarmi. Non sono più tanto giovane, ma neanche un vecchio decrepito. Vede, io non la conosco ma le ho raccontato un sacco di cose. Perché? Perché voglio uscire da questa situazione".