Ladri a 'noleggio' fanno irruzione in una casa disabitata: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto una coppia (lui 35enne lei 42enne) residente in provincia di Reggio Emilia con diversi precedenti di polizia. Le indagini sono state avviate quando, nel cuore della notte, la pattuglia è intervenuta su segnalazione di alcuni cittadini presso un’abitazione disabitata, in ristrutturazione, per dei rumori metallici provenire dalla casa e un mezzo che si allontanava a forte velocità. Sul posto i militari hanno rinvenuto, abbandonato in un campo adiacente, tutto il necessario per lo scasso: piedi di porco, torce, guanti e passamontagna. I riscontri acquisiti dai Carabinieri, con particolare riguardo alle testimonianze immediatamente raccolte e ad altre prove, hanno permesso di identificare dei presunti responsabili che, per evitare di essere individuati avevano noleggiato un furgone per raggiungere Traversetolo.