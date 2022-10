Con la crisi tornano anche i ladri di benzina, allarme in città: saccheggiata l'auto di due pensionati

Con i prezzi dei carburanti alle stelle tornano anche i ladri di benzina. Un furto direttamente dal serbatoio di un'auto, parcheggiata sotto casa. Succede anche questo a Parma. Se poi il veicolo appartiene a due pensionati l'episodio diventa particolarmente odioso.

Nei giorni scorsi infatti sarebbe avvenuto l'ennesimo furto - non è infatti la prima volta - ai danni di un'auto che si trovava parcheggiata in strada Benedetta a Parma. Secondo le prime informazioni infatti alcuni sconosciuti, approfittando dell'oscurità, si sarebbero avvicinati all'auto per prelevare direttamente il carburante dal serbatoio, per poi fuggire indisturbati.

Ma come agiscono i ladri di benzina? Si aggirano con tubo flessibile e una tanica e praticano il classico succhio aspirando il contenuto. Si avvicinano all'auto e forzano il tappo del carburante, come avvenuto probabilmente nel caso di via Benedetta. I malviventi riescono ad agire con questa modalità solo con i modelli di auto più obsoleti.