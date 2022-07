I ladri in monopattino rompono il vetro di due auto, poi scappano a mani vuote: denunciati 2 giovani

Sono arrivati a bordo di un monopattino, hanno rotto i finestrini di due auto parcheggiate in via Orazio Flacco a Parma, ma non sono riusciti ad andarsene con il bottino. Due giovani, notati da alcuni residenti, sono stati poi individuati e fermati dai carabinieri, che li hanno denunciati per tentato furto aggravato. Si tratta di due giovani italiani incensurati. In tasca avevano un martelletto frangivetri, oltre a qualche grammo di hashis. Oltre alla denuncia, quindi, anche una segnalazione alla Prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti.