Gruppetti di ladri all'assalto dei negozi di Fidenza: i carabinieri bloccano e denunciano sette stranieri

Due tentativi di furto ai danni di due negozi di Fidenza sono stati bloccati dai carabinieri nei giorni scorsi. Nel primo caso, domenica pomeriggio, un gruppo composto da tre persone di origine sudamericana di età compresa fra i 20 e i 30 anni, si è introdotto in un negozio con una voluminosa borsa schermata, impossessandosi di capi d’abbigliamento sportivo per un importo di circa 300 euro. I commessi, allarmati dai movimenti sospetti dei tre, hanno immediatamente attivato i carabinieri, che dopo aver svolto i necessari accertamenti, sono riusciti a recuperare i vestiti, che erano stati nascosti all'esterno del negozio. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Parma per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Nel secondo caso, lunedì pomeriggio quattro persone dell’est Europa (due uomini e due donne), sono entrate in una boutique, dove mentre due hanno finto di voler provare alcuni vestiti, gli altri si sono impossessati di alcuni capi d’abbigliamento, da cui hanno rimosso i dispositivi antitaccheggio, del valore di circa 250 euro. Anche questa volta, l’immediato allarme dato dal personale di vigilanza ai carabinieri, ha permesso il tempestivo intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Fidenza che ha identificato e denunciato i quattro stranieri all’autorità giudiziaria, restituendo la refurtiva agli aventi diritto.

I Carabinieri di Fidenza, si sono trovati a dare risposte concrete a gruppi di persone organizzate per depredare i negozi, anche di marchi pregiati presenti

in zone. In particolare, gli autori di questi furti si muovono in gruppo e spesso, creano confusione e diversivi negli esercizi, per attrarre su alcuni l’attenzione, distraendo i commessi all’interno dei negozi, mentre altri con strumenti idonei ad eludere o disattivare i sistemi antitaccheggio, quali le borse schermate o robuste calamite, tentato di allontanarsi con merce rubata.