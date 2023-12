I ladri speronano l'auto dei carabinieri durante un inseguimento: un arresto, sequestrati 4.500 euro di gioielli

I ladri fuggono con un’auto, speronano la vettura dei carabinieri e vengono inseguiti ma soltanto uno viene arrestato. Come riportato da IlPiacenza, il rocambolesco inseguimento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 13 dicembre tra Alseno e Fidenza, quando i carabinieri della Compagnia del capoluogo della Valdarda, nell’ambito di un predisposto dispositivo per cercare di prevenire reati predatori, hanno notato un'auto sospetta.



Alla vista dei militari, che nel frattempo avevano predisposto un posto di controllo in via Molinazzo, l’auto ha speronato la vettura dell’Arma ed ha subito accelerato. Immediatamente l’episodio è stato segnalato a tutte le pattuglie del dispositivo e poco dopo, è stata rintracciata dalla gazzella del Radiomobile. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale l’auto dei malviventi, nel tentativo di dileguarsi, giunta all’intersezione con la via Emilia, a causa dell’immissione a forte velocità nella rotonda, si è schiantata contro un palo della luce, abbattendolo.

I malviventi, vistisi braccati, hanno proseguito la fuga a piedi. I carabinieri si sono subito lanciati all’inseguimento e dopo poco sono riusciti a raggiungere e bloccare uno dei tre mentre gli altri, dopo prolungate ricerche, sono riusciti a dileguarsi. Nel corso dei successivi accertamenti, il giovane fermato, un 39enne straniero, risultato presente su territorio nazionale in spregio ad una espulsione amministrativa eseguita coattivamente il 27 marzo 2023 con provvedimento della Questura di Milano, è stato trovato in possesso di 2.100 euro nonché monili di varia natura.

Sull’auto, una Audi Q3, immatricolata in Svizzera e di proprietà di una società di noleggio che è risultata avere una targa rubata nello stesso pomeriggio in centro a Fiorenzuola d’Arda, i militari hanno rinvenuto ulteriori 2.300 euro, numerosi arnesi da scasso (flessibili, leve, mazze da cantiere), un rilevatore di microspie, tre scanner/ricetrasmittenti varie bombolette spray al peperoncino, capi di vestiario vari tra cui alcuni atti al travisamento.

Il 39enne fermato, è stato quindi portato in caserma, dichiarato in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e reingresso illegale nel territorio dello Stato di straniero espulso ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intanto proseguono gli accertamenti dei Carabinieri sull’autovettura, ulteriori indagini sono in corso anche per risalire agli altri complici nonché sulla refurtiva recuperata per verificare se sia stata asportata in qualche abitazione della zona.