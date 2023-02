Torna il ladro delle cantine: nuovi colpi nel quartiere Montanara

Nuovi furti del cosiddetto ladro delle cantine che è tornato a colpire nel quartiere Montanara a Parma. L'altra notte, secondo le prime informazioni, un malvivente si sarebbe infatti introdotto all'interno degli scantinati di un condominio di via Boni. Dopo aver forzato l'ingresso delle cantine è riuscito ad entrare ed ha rubato diversi oggetti, tra cui alcune biciclette. Nei giorni scorsi si sono verificati furti anche in altre due vie del quartiere Montanara: via Raimondi e via Ognibene. Secondo le prime informazioni anche in questo caso il ladro (a colpire dovrebbe essere stata la stessa mano) si sarebbe introdotto nelle cantine ed avrebbe rubato alcuni oggetti. I carabinieri stanno indagando sulle azioni del ladro per riuscire ad arrivare alla sua identificazione.