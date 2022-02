Incastrato dalle indagini il ladro seriale di Fidenza e Salsomaggiore

Gli attrezzi da lavoro di un esercizio commerciale di Fidenza; il borsello contenente portafoglio e telefono cellulare del macchinista del treno; l’orologio di pregio ed i gioielli negli spogliatoi del circolo Tennis di Salsomaggiore; il borsello ed il relativo portafoglio afferrati dal sedile di un’auto lasciata temporaneamente con il finestrino aperto. Un ladro seriale a tutti gli effetti, incastrato dalle indagini dei Carabinieri della stazione di Salsomaggiore, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Parma, a carico di un uomo ritenuto responsabile di numerosi furti aggravati ed altri delitti contro il patrimonio, commessi tra Salsomaggiore Terme e Fidenza tra il 2020 e il 2021. In diverse occasioni l’indagato era stato fermato per controlli dai carabinieri e trovato con bici poi risultate rubate, e quindi denunciato per ricettazione. Proprio durante uno di questi controlli, aveva reagito con violenza nei confronti dei militari, minacciandoli e tentando di colpirli, e per questo motivo era stato denunciato.

A seguito delle denunce le indagini dei carabinieri salsesi, coordinati dalla Procura, hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dell’uomo. Il Gip, concordando con le risultanze investigative, ne ha così disposto la custodia in carcere. I carabinieri hanno notificato all'uomo l’ordinanza presso il carcere di Parma, dove già si trova detenuto per altri reati.