Lago di Ballano, 31enne disperso per la nebbia: recuperato dal Soccorso Alpino

Un 31enne è disperso dalle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre, a causa della nebbia, nella zona del lago di Ballano, in Alta Val Parma. L'allarme è scattato alle 7 30: il giovane è partito dal lago di Ballano e si è messo in cammino per raggiungere Lago Verde. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Langhirano. I soccorritori stanno cercando di arrivare in zona, dove la nebbia intensa limita notevolmente la visibilità. Alle ore 9.30 il giovane è stato ritrovato dal Soccorso Alpino: è in buone condizioni di salute.

Questa mattina poco prima del 8 la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Orsaro è stata attivata dal 118 per una persona di 31 anni residente a Parma che ha perso l’orientamento, a causa della fitta nebbia, mentre faceva una passeggiata nella zona Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma, nei pressi del Lago di Ballano comune di Monchio delle Corti. Il caposquadra durante l’avvicinamento è riuscito a contattare telefonicamente il disperso riuscendo ad avere informazioni abbastanza precise per circoscrivere la zona. il personale del CNSAS lascito il mezzo fuoristrada a Prato Spilla, ha proseguito piedi. Alle 9.30 il disperso è stato raggiunto: non ha problemi sanitari, è solo un po’ infreddolito. L’uomo è stato poi riaccompagnato dai Tecnici del Soccorso Alpino fino al parcheggio dove aveva lasciato l'auto.