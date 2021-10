Lago Ballano, due fungaioli si perdono lungo il sentiero: salvati dal Soccorso Alpino

Nella mattina di sabato 9 ottobre i tecnici del Soccorso Alpino parmense hanno portato in salvo due fungaioli in difficoltà nel comune di Monchio delle Corti, nei boschi tra il Lago Ballano e il Lago Verde. Padre e figlio residenti a Parma, rispettivamente di 55 e 15 anni, si sono allontanati dal sentiero CAI 707-A in cerca di funghi ma, una volta arrivati in una zona particolarmente ripida, non sono più riusciti a proseguire e nemmeno a tornare sui propri passi. I due hanno così avvertito i soccorsi: sul posto si è portata una squadra della Stazione Monte Orsaro del SAER, che dopo aver localizzato le due persone ha predisposto una corda per far tornare i fungaioli sul sentiero in completa sicurezza. Una volta rientrati su sentiero segnato, i due sono stati accompagnati al parcheggio nei pressi del Lago Ballano senza alcun problema di tipo sanitario.