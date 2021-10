Lago di Ballano: 31enne disperso a causa della nebbia

Un 31enne è disperso dalle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre, a causa della nebbia, nella zona del lago di Ballano, in Alta Val Parma. L'allarme è scattato alle 7 30: il giovane è partito dal lago di Ballano e si è messo in cammino per raggiungere Lago Verde. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco di Langhirano. I soccorritori stanno cercando di arrivare in zona, dove la nebbia intensa limita notevolmente la visibilità.

