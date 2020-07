Lago Santo, escursionista 38enne ha un malore lungo il sentiero: messo in salvo dal Soccorso Alpino

Un escursionista di 38 anni residente a Montecchio è stato soccorso nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio dai tecnici del Soccorso Alpino e Spelelogico dell'Appennino Parmense. L'uomo, in compagnia di alcuni amici, stava salendo al Lago Santo Parmense quando all'altezza tra i sentieri CAI 723 e 727(nella zona conosciuta come Ponte Rotto) ha accusato un malore. Subito la Centrale operativa 118 ha disposto l'invio di una squadra del Soccorso Alpino. Raggiunto, l'escursionista è stato visitato da un'infermiera del SAER e quindi è stato predisposto il trasporto in barella fino alla località di Lagdei. Dopo una lunga calata con le corde l'uomo è stato affidato all'ambulanza dell'Assistenza Pubblica di Langhirano, che lo ha condotto all'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti

