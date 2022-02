Lago Santo, otto escursionisti bloccati nel ghiaccio

Nel pomeriggio di domenica 27 febbraio il Soccorso Alpino è intervenuto insieme ai Carabinieri Forestali, in località Lagdei, nel comune di Corniglio. Una comitiva di otto persone, tutte residenti in provincia di Parma, è rimasta bloccata dal ghiaccio, mentre percorreva la vecchia pista da sci che collega il Lago Santo Parmense a Lagdei. Le persone, hanno chiesto aiuto in quanto sprovviste di ramponi e piccozza, indispensabili per muoversi in sicurezza su terreno ghiacciato. Squadre del Soccorso Alpino e dei Carabinieri Forestali, insieme al personale del Rifugio Mariotti al Lago Santo Parmense, hanno raggiunto la comitiva, portando ai malcapitati ramponi e accompagnandoli fuori dalla zona ghiacciata. Tutti e otto gli escursionisti, tutti maggiorenni, sono stati accompagnati a Lagdei senza problemi di tipo sanitario.