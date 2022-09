Lago Verde, fungaiolo 69enne cade e si ferisce alla caviglia: portato con l'elicottero al Maggiore

Un fungaiolo di 69 anni, proveniente da Pavia si è ferito nella mattinata di oggi, venerdì 9 settembre, mentre era impegnato nella ricerca dei funghi nella zona del Lago Verde, nel comune di Monchio delle Corti. Si è procurato infatti un trauma alla caviglia. Sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso Alpino Emilia-Romagna stazione Monte Orsaro.

Il fungaiolo si trovava sul sentiero 707 in zona Lago Verde quando, per una probabile disattenzione, è caduto rovinosamente procurandosi un trauma all’arto inferiore. Fortunatamente sul posto si trovava una donna che ha prestato soccorso all’uomo e ha chiamato il 118, la cui Centrale Operativa ha attivato il Saer che con una squadra è intervenuto sul posto prestando un primo soccorso all’uomo. Nel frattempo è stato attivato Elipavullo: i tecnici, dopo aver stabilizzato il paziente, hanno verricellato a bordo dell’elicottero l’infortunato che è stato trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma per tutti gli accertamenti del caso.