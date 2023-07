Lago Verde, malore per un escursionista: interviene il soccorso alpino

Attivato nel pomeriggio il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per un signore che ha avvertito un forte dolore toracico mentre stava svolgendo un'escursione.

L'uomo si trovava nella località compresa tra il sentiero 00 del crinale e lago Verde (comune di Monchio delle Corti). Per l'evacuazione è stato attivato EliMilano, in quanto EliPavullo era già impegnato in un altro intervento. Sul posto sono giunte tre squadre di operatori del Saer stazione monte Orsaro. L'escursionista, sessantasette anni e residente nella Provincia di Lucca, è stato imbarellato e caricato a bordo dell'elisoccorso per essere trasportato all'ospedale Maggiore di Parma per i controlli del caso.