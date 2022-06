Lancia bicchieri contro i carabinieri, poi cerca di prenderli a calci: arrestato 29enne

Avrebbe iniziato a lanciare bicchieri contro i carabinieri poi, dopo essere stato portato in caserma, avrebbe proseguito nel suo comportamento molesto con urla e calci. Un 29enne di origine nordafricana è stato bloccato ed arrestato qualche sera fa davanti ad un locale di Coduro, nel comune di Fidenza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri infatti il giovane, non residente a Fidenza, avrebbe reagito male ad un tentativo di controllo da parte dei militari. L'uomo, in particolare, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol, avrebbe lanciato un bicchiere contro un carabiniere. A quel punto i militari lo hanno fermato per accompagnarlo in caserma per l'identificazione. Durante il tragitto e una volta arrivati all'interno dell'edificio il 29enne avrebbe continuato nel suo comportamento molesto, tentando di prendere a calci i militari. Il 29enne, dopo l'identificazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.