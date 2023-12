Lancia sassi contro la vecchia edicola di Tabiano: denunciato 30enne

Alcuni giorni fa una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Salsomaggiore è intervenuta, a seguito di una segnalazione al 112 da parte di un cittadino, nella frazione di Tabiano Bagni presso la vecchia edicola, ora chiusa, dove un uomo stava lanciando sassi contro le vetrine della struttura, mandandole in frantumi.

All’arrivo dei militari, l’uomo, un 30enne straniero, irregolare e senza fissa dimora e in evidente stato di ubriachezza, si rotolava in terra, urlando frasi sconnesse. Invitato esibire i documenti, inizialmente si rifiutava e cercava di allontanarsi per sottrarsi al controllo.

Dopo alcuni minuti i Carabinieri riuscivano a calmarlo e a convincerlo a seguirli in caserma per la procedura identificativa.

Al termine delle operazioni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per i reati di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e quindi accompagnato presso l’ufficio stranieri per le verifiche previste sulla sua posizione di soggiorno sul territorio nazionale.