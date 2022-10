Langhirano, evade dai domiciliari per la passeggiata: arrestato per evasione

Serrati i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma nell’ambito della provincia. Tra Langhirano e Lesignano de' Bagni, i militari della Stazione di Langhirano, con l'aiuto di altri militari della Compagnia di Parma, hanno consentito di controllare circa 50 autoveicoli e 90 persone. Durante i controlli è stato individuato un soggetto che, pur residente in altro comune in regime di arresti domiciliari, stava liberamente circolando per le strade di Langhirano. La persona, un marocchino 36enne, è stato arrestato per evasione.

Ancora a Langhirano, i Carabinieri del Comando durante un posto di controllo, hanno trovato una persona di origini indiane di 49 anni, mentre guidava un'auto senza la patente. Il soggetto è stato denunciato per giuda senza patente per la seconda volta nel biennio. Il veicolo è stato sequestrato amministrativamente ai fini della confisca.