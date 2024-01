Langhirano, multe per 9mila euro a due saloni di bellezza

I Carabinieri di Langhirano, coadiuvati da personale dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno sottoposto a verifica alcune attività commerciali con particolare attenzione al settore dei “saloni di parrucchiere” e barberie presenti a Langhirano. In due dei saloni controllati i Carabinieri del N.I.L hanno riscontrato l’omessa redazione del D.V.R. (documento di valutazione rischi), strumento obbligatorio in quanto indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro. Nella circostanza sono state elevate sanzioni per oltre Euro 9.000 con sospensione dell'attività fino a quando le gravi criticità riscontrate non saranno sanate. Di quanto riscontrato i Carabinieri hanno informato l’Autorità amministrativa preposta per le determinazioni di competenza.