Langhirano: sfondano la saracinesca di un bar con un'auto e scappano con 2 mila euro

Hanno sfondato la saracinesca di un bar in via Matteotti a Langhirano - utilizzando un'auto come ariete - ed hanno rubato la macchinetta cambia monete, che conteneva circa 2 mila euro. Una banda di ladri è entrata in azione nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio, prendendo di mira il New Bar. I carabinieri di Langhirano sono arrivati sul posto pochi minuti dopo la spaccata e sono riusciti a mettere in fuga i ladri, evitando che i malviventi potessero proseguire e rubare altro. Le indagini, avviate dai militari, sono in corso per identificare i responsabili.

