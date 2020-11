Festa in casa nonostante i divieti: tenta di scappare dalla finestra all'arrivo dei carabinieri, cade ed è grave al Maggiore

Sono stati i vicini ad allertare i carabinieri di Langhirano. La musica era alta, alle 4:30 del mattino non poteva che essere una festa. La pattuglia è arrivata in Piazza, ha individuato l'abitazione sospetta e ha suonato il campanello. La musica alta che ha mosso le lamentere è stata spenta. In casa erano tre, c'era anche dell'alcol che accompagnava. Alla vista delle forze dell'ordine, uno dei tre ha tentato di fuggire dalla finestra. E' caduto dal secondo piano, procurandosi diversi traumi. I carabinieri hanno allertato subito la Croce Verde di Langhirano, che ha trasportato il 39enne d'urgennza al Pronto Soccorso del Maggiore di Parma.