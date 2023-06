Latitante da 10 anni in vacanza in un Bed & Breakfast di Basilicanova: gli registrano i documenti, i carabinieri lo rintracciano e lo arrestano

A Basilicanova, i carabinieri della Stazione di Monticelli Terme, con il supporto delle pattuglie di Traversetolo e della Sezione Radiomobile di Parma, hanno arrestato ieri 31 maggio un cittadino albanese di 30 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi tra il 2011 e il 2013 in provincia di Parma.

L’uomo latitante dal 2013, avendo fatto ritorno in Albania, è stato individuato in un albergo di Basilicanova, dove alloggiava con dei parenti per trascorrere un periodo di vacanza. L'allarme è scattato dopo che il gestore ha registrato i documenti dei clienti nei terminali delle forze di polizia.

Le pattuglie dei carabinieri, raggiunto il Bed & Breakfast, hanno individuato e fermato gli occupanti della camera, accertando la reale presenza del 30enne latitante. Dopo essere stato condotto in caserma, l’uomo è stato arrestato e successivamente trasferito al carcere di Parma.